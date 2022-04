I finlandesi spingono il governo ad aderire alla NATO

La prima ministra finlandese Sanna Marin in parlamento. Sarà il parlamento a decidere l'eventuale adesione alla NATO. Keystone / Mauri Ratilainen

I finlandesi sono favorevoli all'adesione della Finlandia alla Nato, secondo un sondaggio condotto per Helsingin Sanomat dal 22 al 27 aprile. Secondo l'indagine demoscopica, il 65% del pubblico è attualmente a favore dell'adesione all'Alleanza, un aumento di sei punti percentuali rispetto al sondaggio precedente e di quattro punti dal precedente record stabilito alla fine di marzo.

La quota degli intervistati che si oppongono all'adesione è scesa di quattro punti al 13% e quella degli intervistati che non hanno un'opinione sulla questione dal 24 al 22%. Lo riporta l'Helsinki Times.

Al di là dei sondaggi, "È altamente probabile che la Finlandia entri nella Nato, il processo di candidatura dovrebbe essere il più rapido possibile": lo ha detto nei giorni scorsi la ministra finlandese per gli Affari europei Tytti Tuppurainen.

Parlando da Helsinki, Tuppurainen ha osservato che ora c'è un profondo cambiamento nelle relazioni tra Russia e Finlandia, che la "rattrista". Poi ha descritto le azioni della Russia come una guerra "brutale" in Ucraina e "un campanello d'allarme per tutti noi".

La ministra ha affermato che il popolo finlandese sembra aver già deciso e c'è un'enorme maggioranza per l'adesione alla Nato. "Naturalmente, questo non è tutto. Siamo una democrazia parlamentare, quindi abbiamo bisogno di discutere la questione nel nostro Parlamento. A questo punto direi che è altamente probabile, ma una decisione non è ancora stata presa", ha osservato.

