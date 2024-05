Hong Kong, 14 attivisti pro democrazia a rischio ergastolo

A Hong Kong 14 attivisti pro-democrazia rischiano l’ergastolo dopo essere stati giudicati colpevoli di aver violato la legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino 4 anni fa. Si tratta del più grande caso di questo tipo dall'entrata in vigore della norma, vista come un mezzo voluto dalla Cina per reprimere la libertà d'espressione e l'autonomia della penisola.