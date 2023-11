Hamas pronto a liberare una cinquantina di ostaggi

Contenuto esterno

In Israele si rincorrono le voci su un imminente accordo per la liberazione di una cinquantina di ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso in cambio di un cessate il fuoco temporaneo e della libnerazione di 150 prigionieri palestinesi. Stando a quanto riferiscono i media locali il gabinetto di guerra di Israele è stato convocato per martedì sera a Tel Aviv: sul tavolo gli aggiornamenti relativi all'accordo per la liberazione di ostaggi catturati e portati nella Striscia di Gaza.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 novembre 2023 - 21:04