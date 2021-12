Giochi fatali per 5 bimbi in Australia

Contenuto esterno

Cinque bambini australiani sono morti giovedì mattina in una scuola elementare di Devonport, in Tasmania, mentre giocavano su un castello gonfiabile sollevato da una raffica di vento.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 dicembre 2021 - 12:55

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Quattro piccoli (due maschi e due femmine) sono precipitati al suolo da un'altezza di circa dieci metri e sono deceduti sul colpo. Un quinto - che era stato ricoverato in condizioni critiche - non ce l'ha fatta. Rimangono in ospedale altri quattro bimbi rimasti feriti nell'incidente.

La disgrazia è avvenuta nella mattinata locale nella scuola elementare di Hillcrest, durante una festa di fine anno.