Germania: la coalizione di Governo sconfitta in Assia e in Baviera

I partiti che compongono la coalizione di centro-sinistra diretta dal cancelliere Olaf Scholz hanno registrato forte cali nelle elezioni regionali svoltesi domenica in Baviera e in Assia. In entrambi i Länder si impongono i partiti gemelli di destra della CDU e della CSU. Importante balzo in avanti anche dell'estrema destra incarnata dalla Alternative für Deutschland.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 ottobre 2023 - 13:23

Contenuto esterno