Gaza, appello internazionale per il diritto di cronaca

Gaza City, un murale ricorda la giornalista Shireen Abu Akleh, uccisa nel 2022. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

Centinaia di giornalisti da decine di Paesi hanno sottoscritto il testo, che chiede di garantire il diritto di cronaca dalla Striscia di Gaza.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 novembre 2023 - 18:49

tvsvizzera.it/tins con Ansa e Lettera 22

Un appello per stabilire il principio che la stampa internazionale dovrebbe poter entrare in zone di guerra come Gaza per poter "fare il proprio lavoro" e documentare tutto ciò che accade. È stato firmato in soli 3 giorni da 520 giornalisti di molti Paesi del mondo. E hanno aderito non solo gli inviati di guerra che si trovano a dover coprire la Cisgiordania e Israele e non possono entrare a Gaza, dove sono in corso massicci bombardamenti, ma anche cronisti e giornalisti di radio, tv, quotidiani e agenzie di stampa di tutta Europa. Quella in corso in Medio Oriente, si spiega nell'appello, "è una guerra che ha ripercussioni in tutti i nostri Paesi e sarà fondamentale per il nostro futuro", ma per ora "possiamo raccontare quello che vi accade solo dall'esterno".

Il testo dell'appello.Link esterno