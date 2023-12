Gaza, 70 giorni di guerra

Contenuto esterno

A Gaza si è arrivati al 70esimo giorno di guerra e i bombardamenti proseguono. Intanto, nella notte tra venerdì e sabato, centinaia di persone sono scese in strada in Israele per chiedere un cessate il fuoco immediato. Sullo sfondo, la notizia, giunta venerdì sera, dell'uccisione per errore da parte dell'esercito israeliano di tre ostaggi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 dicembre 2023 - 14:15

tvsvizzera.it/mrj