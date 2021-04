Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Il feretro di Filippo mentre esce dal castello di Windsor: il duca di Edimburgo è stato sepolto nella Cripta reale all'interno della St George's Chapel. Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved.

Regno Unito in silenzio per un minuto alle 15 locali (le 16 in Svzzera), dopo i fischi tradizionali dei reparti della Marina, in contemporanea con l'avvio delle esequie del principe Filippo, consorte della regina Elisabetta per 73 anni, morto 99enne venerdì 9 nel castello di Windsor.

I funerali, nella cappella di St George, sono stati celebrati dall'arcivescovo anglicano di Canterbury, Justin Welby, e dal rettore delle chiese di Windsor, David Connor, alla presenza d'una trentina di persone all'interno (tutti con mascherine) e di alcune altre decine con i reparti militari d'onore all'esterno, causa restrizioni Covid. La regina era da sola al primo banco.

Prima di giungere alla cappella, il feretro è stato caricato su una Land Rover modificata ad hoc su progetto dello stesso duca di Edimburgo, c

Nel breve tragitto fra il Castello di Windsor e l'annessa cappella di St George il feretro è stato seguito dall'erede al trono Carlo, dalla principessa Anna e dagli altri due figli della coppia reale, nonché da alcuni nipoti (inclusi William e Harry, distanziati fra loro) e da un genero. La regina Elisabetta è arrivato in auto direttamente in chiesa.

Sono poi state le note della musica che segnano il richiamo al servizio dei marinai nella Royal Navy britannica ha suggellare la conclusione dei funerali del 99enne principe Filippo.

Fra le ultime note musicali, anche quella di una cornamusa suonata da un militare dei reparti d'onore scozzese in kilt, a testimonianza dell'amore per la Scozia - e per la residenza estiva di Balmoral - che accomunava il duca di Edimburgo e la regina: la quale non ha caso ha scelto una foto di coppia scattata in terra scozzese per ricordare in queste ore il consorte sul profilo social di Buckingham Palalce.





