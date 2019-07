Il famoso fumettista argentino, noto in particolare per i suoi animali stravaganti, come le giraffe dall'interminabile collo, è morto nella notte su domenica all'età di 86 anni.



Mordillo e i suoi animali. (Keystone / Herbert Pfarrhofer)

Nato da una famiglia di emigrati spagnoli in Argentina, Guillermo Mordillo ha iniziato a disegnare a 12 anni. Dopo aver conseguito una laurea in illustrazione si è trasferito poco più che ventenne in Perù per poi approdare a New York dove ha lavorato per gli studi della Paramount dedicandosi all'animazione dell'amatissimo Popeye.



La fama internazionale l'ha raggiunta negli anni '70, una volta trasferitosi a Parigi.



Tanti i premi ricevuti nella lunga carriera: il Phoenix Prize of Humor nel 1973, il Yellow Kid Award nel 1974, il Nakanoki Prize nel 1977, il Cartoonist of the Year del Salone Internazionale dell'Humor di Montréal nel 1977.

La scheda della Radiotelevisione svizzera:

(1) è morto Mordillo, celebre fumettista





tvsvizzera.it/mar/ats con RSI (TG dell'1.7.2019)

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.