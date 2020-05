Una situazione che costringe i carabinieri di Dumenza, gli unici autorizzati a spostarsi durante il lockdown, a percorrere due o tre volte alla settimana il ripido sentiero, con lo zaino in spalla, per portare cibo, medicinali e altre provviste agli irriducibili residenti.

Il confino volontario dei (pochi) residenti di Monteviasco 01 maggio 2020 - 22:53 Nei pressi della frontiera italo-svizzera gli abitanti della frazione montana di Monteviasco (Varese) vivono isolati anche dal coronavirus. L'isolamento di Monteviasco, minuscolo borgo montano nel Varesotto a ridosso della frontiera con la Svizzera, si è ulteriormente accentuato durante il confinamento coatto decretato in seguito alla crisi pandemica. Sette persone hanno infatti deciso di restare nelle loro semplici abitazioni e da quando nel novembre 2018 è stata chiusa la piccola funivia (per la morte del manovratore) la frazione a 950 metri di altitudine del comune di Curiglia è raggiungibile solo con una mulattiera con 1'400 gradini che si inerpica per la valle: per effettuare la salita ci vogliono non meno di 50 minuti. Una situazione che costringe i carabinieri di Dumenza, gli unici autorizzati a spostarsi durante il lockdown, a percorrere due o tre volte alla settimana il ripido sentiero, con lo zaino in spalla, per portare cibo, medicinali e altre provviste agli irriducibili residenti.