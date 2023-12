Francia, la nuova legge sulla migrazione fa discutere

Contenuto esterno

In Francia sta facendo molto discutere la nuova legge sull'immigrazione che raccoglie il favore dell'estrema destra e spacca invece il fronte progressista, che la definisce una legge vergognosa scaturita dagli ideali dell'estrema destra con la complicità del presidente francese Emmanuel Macron. Tra i punti più controversi, le quote per l'immigrazione, la riduzione dell'accesso ai sussidi e l'inasprimento delle regole sui ricongiungimenti familiari. Viene inoltre reintrodotto il reato di "soggiorno illegale", si apre alla possibilità di detenzione alla frontiera per i e le richiedenti l'asilo e offre la possibilità di revocare la cittadinanza francese a chi ha subito una condanna grave.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 dicembre 2023 - 22:02

tvsvizzera.it/mrj