Esplosione dei costi dei viaggi in aereo, Bruxelles vuole vederci chiaro

Contenuto esterno

La Commissione europea vuole vederci chiaro sui recenti aumenti dei prezzi dei biglietti aerei. Un fenomeno considerato preoccupante soprattutto per quanto riguarda i collegamenti con le regioni più discoste dell'UE, dipendenti dall'aviazione e quindi maggiormente penalizzate. Nel 2019 volare in Europa era relativamente poco costoso per gran parte degli europei; oggi invece sulle stesse tratte i biglietti costano tra il 20% e il 30% in più.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 novembre 2023 - 15:00