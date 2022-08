Erdogan alla corte di Putin

Contenuto esterno

Secondo incontro in poco più di due settimane tra i leader di Russia e Turchia: a Soci, sul Mar Nero, Vladimir Putin e Recep Tayip Erdogan hanno discusso della situazione in Ucraina, in Siria e dell'accordo sull'esportazione di cereali ucraini mediato proprio da Ankara. Oggi altre tre navi cariche di cereali sono partite quasta mattina dall'Ucraina, mentre sul terreno gli scontri continuano.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato personalmente il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan per gli accordi sull'esportazione di grano, sottolineando che essi non riguardano solo quello ucraino, ma anche "l'esportazione di cibo e fertilizzanti russi".

"L'Europa dovrebbe essere grata alla Turchia per essere in grado di acquistare gas dalla Russia attraverso il gasdotto Turkish Stream", ha detto Putin, come riporta Anadolu, durante un incontro con Erdogan in corso a Sochi in Russia.

