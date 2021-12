Elon Musk uomo dell'anno per Time

Contenuto esterno

Elon Musk è la persona dell'Anno 2021 per Time. "L'uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare", scrive la rivista americana. "Clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman: un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di 'Watchmen'", così la rivista Time ha definito il Ceo di Tesla e Space X che ha conquistato la copertina che celebra la persona o il concetto più significativo dell'anno che sta per concludersi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 dicembre 2021 - 21:08

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

"La copertina della Persona dell'Anno è un marcatore di influenza e pochi individui hanno avuto più influenza di Musk nella vita sulla Terra e potenzialmente anche oltre la Terra", ha scritto il direttore della rivista Time, Edward Felsenthal: "Nel 2021 Musk è emerso non solo come la persona più ricca del mondo, ma anche come l'esempio più ricco di una massiccia trasformazione della società".

Altri sviluppi Altri sviluppi Ti do la casa e tu vieni a vivere in montagna Questo contenuto è stato pubblicato il 13 dic 2021 Quattro giovani famiglie si sono trasferite a Luserna in Trentino e hanno scelto un altro stile di vita per sé e i loro figli e ne sono felici.