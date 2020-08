Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Incassata la nomination dei delegati, gioca anche due "carte" per rilanciare la sua immagine compromessa dalla gestione del Covid. Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved

Nel giorno di apertura della convention repubblicana, il presidente statunitense Donald Trump ha messo a punto l'agenda per il suo secondo mandato alla Casa Bianca. Numerosi i propositi inclusi del documento presentato lunedì, scanditi da dieci priorità. Intanto, per rilanciare la sua immagine compromessa dalla gestione di una pandemia che negli USA ha causato la morte di 176'000 persone, Trump gioca la carta del plasma per curare i malati di Covid-19.

Con un annuncio che ha definito "storico", il presidente ha annunciato domenica che la Food and drug administration (FDA), l'agenzia statunitense che vigila sulla sicurezza dei farmaci e degli alimentari, ha concesso un'autorizzazione all'uso di emergenza del 'plasma convalescente' contro il Covid. "È una terapia potente che trasmette i forti anticorpi delle persone guarite a quelle malate e ha un incredibile tasso di successo", ha spiegato Trump, lanciando un appello alle persone uscite dal tunnel del coronavirus a donare il sangue.

Il secondo mandato

Tra le priorità dell'agenda, figura la promessa di creare 10 milioni di posti di lavoro in 10 mesi e un milione di nuove piccole imprese, quella di sviluppare il vaccino anti-Covid entro la fine del 2020 per tornare alla normalità il prossimo anno nonché una guerra aperta alla Cina, attribuendole la responsabilità per la pandemia e dando agevolazioni fiscali alle aziende che decidono di lasciare il gigante asiatico. Non manca la strategia 'law and order', che contempla la difesa della polizia, un'offensiva contro gli estremisti di sinistra come gli Antifa e la linea dura contro l'immigrazione illegale.

Il programma per l'eventuale secondo mandato presidenziale -una cinquantina di punti- è una "lista dei desideri" che avrà bisogno del Congresso per essere realizzata.

L'altra "carta"

Secondo il Financial Times, Donald Trump sta inoltre valutando -per risalire nei sondaggi- la possibilità di aggirare i normali standard normatici USA per accelerare l'iter del vaccino sperimentale contro il Covid-19, così da poterlo utilizzare prima delle elezioni del 3 novembre.

Si tratterebbe di un'ulteriore "autorizzazione all'uso di emergenza" da parte della FDA, del vaccino sviluppato dall'Università di Oxford insieme ad AstraZeneca, sulla base dei risultati di uno studio britannico relativamente piccolo.

Nel servizio RSI, anche la notizia che ha turbato la vigilia della convention: la consigliera personale di Trump Kellyanne Conway ha annunciato che a fine mese lascerà l'amministrazione.

Trump ha assicurato che la decisione della FDA relativa al plasma "non ha nulla a che fare con la politica", ma da più parti c'è il sospetto che l'autorità possa subire pressioni. Diversi dirigenti sanitari ritengono che i dati raccolti finora sul plasma convalescente siano troppo deboli.

Trump aveva a sua volta accusato non meglio precisati dirigenti della FDA di rallentare terapie e test per "ritardare la risposta a dopo le elezioni". Un modo per contribuire a non farlo vincere.

