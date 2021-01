Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

New York Stock Exchange

Una nuova minaccia sembra aleggiare sui mercati finanziari e rischia di mettere in ginocchio moltitudini di risparmiatori in tutto il mondo, già messi sotto pressione dalla pandemia.

Wall Street ha infatti chiuso la sua peggiore settimana da tre mesi a causa della bolla speculativa che sta concentrandosi sul titolo di Gamestop, una società di videogiochi texana.

In due settimane, dal 12 al 27 gennaio, la sua quotazione è balzata da 19.95 a 347.51 dollari, evoluzione che non trova nessun riscontro, sostengono gli analisti, nei fondamentali dell'azienda (nel 2020 la società, in crisi da tempo, ha registrato un calo delle vendite del 22% e una perdita di 471 milioni).

Nello stesso tempo l'andamento folgorante di questo titolo ha fatto dilapidare decine di miliardi a due grandi fondi, messi in difficoltà dalle vendite allo scoperto che speculavano su probabili ribassi del titolo in questione.

Dietro a questo risultato si staglia uno scontro, alimentato dai social e dalle nuove piattaforme di intermediazione online, tra investitori individuali e grandi gruppi finanziari (banche ed hedge fund), ritenuti responsabili di crisi come quella del 2008.

A influire sull'attuale andamento borsistico a New York sono le piattaforme a zero commissioni per il grande pubblico come Robinhood che stanno raccogliendo i risparmi dei piccoli investitori, che non si fidano più dei broker tradizionali e si scambiano sui forum dei social valutazioni, e orientano il mercato, come sta facendo WallStreetBets.

Le autorità per il momento stanno esaminando la situazione ma tra gli esperti si segnala che probabilmente le regole vigenti sono inadeguate per regolare questi fenomeni. Si teme che da un momento all'altro possa diffondersi il panico tra gli investitori e si assista a vendite a catena che rischierebbero di rovinare migliaia di persone e deprimere ulteriormente le economie, già debilitate dalla pandemia. Che sia in arrivo la tempesta perfetta?

tvsvizzera/ats/spal con RSI (TG del 29.1.2021)