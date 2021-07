Ecco a voi la pizza robotizzata

La pizza napoletana cotta in un forno a legna mantiene sempre il suo fascino... Keystone / Cesare Abbate

Ha aperto a Parigi vicino al Centro Pompidou una pizzeria totalmente automatizzata, senza pizzaiolo e senza camerieri.

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 luglio 2021 - 18:21

tvsvizzera.it/fra

Toglie il panetto dal cassetto, lo spiana, poi lo cosparge di pomodoro, quindi lo riprende e lo inforna. Dopo pochi minuti lo estrae dal forno, che ne ha fatto una pizza, cuocendolo, lo pone in un cartone, lo taglia chirurgicamente in fette uguali tra loro, chiude il cartone e consegna il tutto all'affamato cliente.

A fare tutto ciò è un robot governato da un'intelligenza artificiale. Nessun pizzaiolo e nemmeno un cameriere. Pensa a tutto lui, dall'ordinazione alla cucina fino alla consegna, conto compreso.

Tutto ciò accade in centro a Parigi, nel Marais, dove ha aperto i battenti una pizzeria completamente automatizzata. Ci sono voluti otto anni per costruirla, hanno affermato i realizzatori di questa singolare idea. Sentiremo ancora la nostalgia, anche in questo caso, del calore del contatto umano?

Altri sviluppi Altri sviluppi Giornalista olandese gravemente ferito in un agguato Questo contenuto è stato pubblicato il 07 lug 2021 Peter R De Vries, famoso giornalista olandese specializzato in casi di criminalità, è stato gravemente ferito martedì sera ad Amsterdam.

Contenuto esterno