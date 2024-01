Donald Trump condannato per diffamazione

Contenuto esterno

Donald Trump è stato condannato a pagare un risarcimento di 83,3 milioni di dollari per avere diffamato e danneggiato la reputazione della scrittrice Jean Carroll. L’anno scorso la donna aveva accusato l’ex presidente di averla aggredita nel camerino di un grande magazzino di New York negli anni '90. Per questo fatto Trump era stato ritenuto colpevole da una giuria e condannato a pagare 5 milioni di dollari. Lui però in molte interviste e dichiarazioni ha sempre detto di essere innocente ed ha accusato la scrittrice di essersi inventata tutto per aumentare le vendite del suo libro di memorie. Dichiarazioni che hanno spinto Carrol a portare il tycoon in tribunale per diffamazione, arrivando alla condanna che l’ha colpito ieri. Sul suo social Truth, Trump ha definito il verdetto "assolutamente ridicolo" e ha già annunciato che farà ricorso.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 gennaio 2024 - 15:30

tvsvizzera.it/mrj