Diritto e giustizia alla ricerca del terzo mandato in Polonia

Alle elezioni legislative di domenica in Polonia il partito “Diritto e giustizia”, al governo da ormai otto anni, cerca la terza vittoria consecutiva in una battaglia elettorale particolarmente aspra. La formazione è in testa nei sondaggi, ma potrebbe dover scendere a patti con l’estrema destra anti-ucraina per trovare un partner con cui continuare a governare.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 ottobre 2023 - 21:46

tvsvizzera.it/fra con RSI

Ad insidiare i governanti, la “piattaforma civica” centrista dell’ex premier Donald Tusk che è stato anche presidente del Consiglio europeo dal 2015 al 2019. La partita non si gioca tanto nelle metropoli come Varsavia – dove sono al potere forze liberali – ma nei piccoli centri il cui cuore batte tradizionalmente a destra.