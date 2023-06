Dieselgate, condannato l'ex CEO di Audi

Contenuto esterno

L'ex numero uno di Audi, Rupert Stadler, è stato condannato dal Tribunale di Monaco di Baviera a un anno e 9 mesi di carcere sospeso condizionalmente. Stadler è stato riconosciuto colpevole di frode per aver bloccato troppo tardi la vendita di auto diesel con emissioni manipolate. La sentenza contro Stadler è frutto di un patteggiamento e comprende anche una multa di 1,1 milioni di euro e gli alti costi del processo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 giugno 2023

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Stadler si era detto a lungo innocente, ma si è infine dichiarato colpevole per evitare una pena detentiva. Si tratta della prima sentenza penale in Germania per lo scandalo diesel esploso nel 2015. Al momento ci sono anche altre indagini o processi (in corso o previsti) contro ex manager del gruppo Volkswagen.