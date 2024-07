Dalla Nato 40 miliardi di euro in aiuti militari all’Ucraina

I Paesi della Nato si sono impegnati a dare all'Ucraina almeno 40 miliardi di euro in aiuti militari "entro il prossimo anno" per sostenerla nella guerra contro la Russia. Il tutto nella dichiarazione finale diffusa mercoledì sera del summit in corso a Washington. Intanto, la Cina ha esortato la Nato a smettere di "incitare allo scontro" dopo le accuse mosse a Pechino in merito alla fornitura di aiuti cruciali a Mosca nella sua invasione dell'Ucraina.