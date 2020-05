Più della metà dei possessori di uno smartphone sull'isola britannica l'ha già scaricata ed è già in funzione il tracciamento. Ma non tutto sta filando liscio e sono già emersi alcuni problemi tecnici, come riferito dal telegiornale della Radiotelevisione Svizzera.

Come altre applicazioni analoghe il telefonino avverte tutte le persone che sono state per un certo lasso di tempo a meno di due metri da un individuo che, dopo aver manifestato i sintomi del Covid-19 o essere risultato positivo al tampone, immette l'informazione nel dispositivo.

Di questa questione si è occupato giovedì il parlamento a Strasburgo dove diversi deputati hanno espresso l'esigenza che le diverse app che stanno per essere implementate in numerosi paesi del Vecchio Continente non vadano a collidere con il diritto alla riservatezza e vengano utilizzate in piena trasparenza da parte delle autorità preposte. Sul dibattito all'Europarlamento il servizio del TG.

L'app sperimentata in Svizzera per tracciare la catena dei potenziali contagi e che viene attualmente testata dall'esercito.

