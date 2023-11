COP 28 per la prima volta partecipa anche il Papa

Contenuto esterno

Giovedì a Dubai inizierà la COP28 (la Conferenza internazionale sul clima delle Nazioni unite). Per la prima volta la Santa Sede parteciperà alla trattativa come una parte in causa e non come osservatore e avrà un ruolo attivo nelle trattative. D'altra parte Papa Francesco conosce bene e direttamente la questione climatica e da sempre è molto preoccupato rispetto a quello che sta succedendo alla natura e al clima nel mondo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 novembre 2023 - 21:07

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS