Colombia, l'accesso negato alle scuole dalle bande criminali

L'accesso alla scuola in alcuni paesi della Colombia è ostacolato dalla violenza e dalle bande criminali. Il Paese sudamericano è uno dei 10 paesi al mondo più pericolosi da questo punto di vista. Un disastro per il percorso di apprendimento per oltre due milioni di bambini. La Catena della solidarietà sostiene organizzazioni come Save the Children e Vivemos Mejor, che sono impegnate anche in Colombia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 dicembre 2023 - 21:41

