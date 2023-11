Circa 50'000 runner alla maratona di New York

Contenuto esterno

Si è tenuta domenica la 52esima edizione della maratona più famosa del mondo, quella di New York, che quest'anno ha attirato circa 50'000 corridori provenienti da tutto il mondo. Questa edizione è stata vinta dalla kenyana Hellen Obiri per le donne (2 ore, 27 minuti e 23 secondi per percorrere i 42,195 chilometri della gara) e dall'etiope Tamirat Tola per gli uomini (2 ore, 4 minuti e 58 secondi, record assoluto della gara).

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 novembre 2023 - 08:50

tvsvizzera.it/mrj