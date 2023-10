Centrale nucleare di Fukushima: al via seconda fase di riversamento in mare delle acque

La compagnia elettrica che gestisce la centrale nucleare giapponese ha iniziato a scaricare in mare le acque di raffreddamento dell'impianto. Un processo che desta preoccupazioni, ma che secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica non comporta rischi per la salute o per l'ambiente.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 ottobre 2023 - 13:11

