Carovita e clima, la Francia scende in piazza

La Francia, e Parigi in particolare, vivranno una domenica di proteste. Il leader di ''France Insoumise', Jean-Luc Mélenchon - assieme ai partiti della sinistra unita, diverse organizzazioni non governative e sindacati - scenderà infatti in piazza per una "marcia contro il carovita e l'inazione climatica".

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 ottobre 2022 - 22:57

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Non solo raffinerie e depositi di carburante. Rischiano di estendersi anche ad altri settori le proteste dei lavoratori francesi in lotta contro il carovita. Dopo i primi scioperi innescati a fine settembre dai dipendenti di grandi imprese petrolifere come TotalEnergies - che invocano un aumento dei salari dinanzi all'inflazione bloccando raffinerie e forniture alle stazioni di servizio - la contestazione rischia ora di estendersi a macchia d'olio.

Alla protesta di domenica hanno aderito anche una sessantina di personalità del mondo intellettuale, tra cui la neopremio Nobel per la letteratura, Annie Ernaux, mentre quattro sindacati - CGT, Force Ouvrière, Fsu e Solidaires - hanno indetto una nuova giornata di sciopero "interprofessionale" per martedì prossimo 18 ottobre "per l'aumento dei salari e la difesa del diritto di sciopero". Dai ferrovieri agli statali e gli insegnanti, i lavoratori vogliono unire il malcontento e si teme un autunno caldissimo.