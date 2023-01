Capodanno cinese, si teme una riesplosione dei casi di coronavirus

Contenuto esterno

In Cina milioni di persone sono in viaggio per raggiungere le proprie famiglie in occasione del capodanno lunare, una delle più importanti festività della tradizione cinese, che ricorre domenica. Un fenomeno che si teme possa fare riesplodere i casi di coronavirus.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 gennaio 2023 - 12:59

tvsvizzera.it/fra

Le stazioni e gli aeroporti delle grandi città sono presi d'assalto. Dopo 3 anni di restrizioni contro la pandemia, finalmente milioni di cinesi potranno rivedere le proprie famiglie per trascorrere insieme il capodanno cinese.