Bruxelles incontra Pechino

I vertici dell'Unione europea e il presidente cinese Xi Jinping sono tornati a incontrarsi di persona per la prima volta da quattro anni. Diversi i temi in discussione sul tavolo, ma il minimo comun denominatore è stato il desiderio di superare le divisioni economiche, commerciali e politiche che ancora frenano i loro rapporti. Il capo di Stato cinese si è intrattenuto con Ursula Von der Leyen e Charles Michel per parlare di accesso ai mercati, di concorrenza sleale, di rapporti commerciali, ma anche della guerra in Ucraina, del conflitto in Medio Oriente e del rispetto dei diritti umani in Cina.

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 dicembre 2023 - 21:30