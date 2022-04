Boris Becker va in carcere

Boris Becker con la compagna Lilian de Carvalho Monteiro mentre arriva in tribunale Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved

L'ex tennista tedesco Boris Becker - che era già stato riconosciuto colpevole l'8 aprile di quattro dei 24 reati contestatigli nell'ambito di una procedura per insolvenza - è stato condannato venerdì da un tribunale londinese a 2 anni e mezzo di detenzione. Dovrà scontarne in carcere la metà ed è già stato preso in custodia.

Il 54enne - soprannominato "Bum bum" per l'esplosività del suo gioco che a soli 17 anni a Wimbledon lo portò a conquistare il primo di sei titoli dello Slam - può ancora ricorrere contro la sentenza.

Nel quadro della sua bancarotta nel 2017 aveva nascosto averi milionari allo scopo di evitare di pagare i debiti contratti. Secondo la difesa, agì per ingenuità e non con intenzioni dolose, una tesi che la corte aveva solo parzialmente accolto tre settimane fa.

In carriera Becker aveva guadagnato 25 milioni di dollari in premi e almeno altrettanti in pubblicità, ma la sua situazione finanziaria è stata intaccata dal divorzio dalla moglie Barbara e dai costi del mantenimento della figlia Anna Ermakova, come aveva spiegato in aula.

