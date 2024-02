Avere un SUV a Parigi costerà il triplo

Contenuto esterno

Con un mini-referendum, i cittadini e le cittadine di Parigi hanno deciso di triplicare le tariffe di posteggio per i SUV. Appena la nuova regola entrerà in vigore, posteggiare un SUV - ibrido o a benzina - per i e le non residenti della capitale costerà 18 euro all'ora in centro città e 12 euro nei distretti esterni. Una misura pensata per allontanare questi veicoli ingombranti e inquinanti dal centro urbano.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 febbraio 2024 - 16:00