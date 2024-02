Apertura di Hamas su un'intesa con Israele

Contenuto esterno

Hamas apre a un'intesa sugli ostaggi israeliani. L'organizzazione si dice pronta ad accogliere la proposta appoggiata da Stati Uniti e Israele, ossia una tregua in cambio della liberazione degli ostaggi a quattro mesi esatti dall'attacco del 7 ottobre. Lo ha reso noto il premier del Qatar in una conferenza stampa congiunta con il segretario di stato statunitense Antony Blinken, in missione in Medio Oriente. I dettagli del piano non sono stati forniti in maniera ufficiale. Secondo l'agenzia stampa Reuters, che ha potuto visionare la bozza, Hamas propone un piano di cessate il fuoco di 135 giorni da attuarsi in 3 fasi, con l'obiettivo di mettere fine alla guerra. Secondo Israele, però, molte delle richieste della controproposta di Hamas sono inaccettabili sotto ogni punto di vista. La questione sul tavolo è ora se rigettare del tutto le richieste o intraprendere negoziati nel tentativo di ammorbidirle.

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 febbraio 2024 - 15:00