Accordo tra Hamas e Israele per una consegna di medicinali

Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per consegnare medicine agli ostaggi detenuti a Gaza in cambio di aiuti per la popolazione palestinese. L'intesa è stata annunciata martedì dal Qatar e l'arrivo dei farmaci è previsto mercoledì in giornata. Intanto nella Striscia proseguono i bombardamenti, e nella mattinata di mercoledì sono state segnalate diverse vittime fra i civili.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 gennaio 2024 - 13:30

