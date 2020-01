Stati Uniti e Cina hanno siglato mercoledì a Washington la prima fase di un accordo commerciale, raggiungendo una tregua dopo un braccio di ferro che da due anni agita l'economia mondiale. L'intesa prevede ulteriori acquisti di prodotti e servizi statunitensi per 200 miliardi di dollari da parte della Cina. Gli USA si impegnano invece a sospendere gli aumenti dei dazi sulle importazioni cinesi.





Trump, nella foto accanto al vice-premier cinese Liu, ha ringraziato e definito suo "grande amico" il presidente cinese Xi Jinping. (Keystone / Erik S. Lesser)

L'intesa firmata dal presidente americano Donald Trump e dal vice-premier cinese Liu He scioglie alcuni nodi del contenzioso. Per Pechino, oltre all'impegno da 200 miliardi, prevede che non si lanci in svalutazioni della propria moneta e protegga la proprietà intellettuale.



Trump ha ringraziato il presidente cinese Xi Jinping, definendolo un suo "grande amico" e ribadendo: "in un futuro non lontano andrò in Cina". Il presidente -sorridente e scherzoso nella giornata dell'avvio in Senato del processo per il suo impeachment- parla di un "accordo storico", che costituisce un "importante passo in avanti" verso una relazione più equilibrata tra i due Paesi.

Mentre alla borsa di New York l'indice Dow Jones aggiorna il proprio record, molti analisti valutano l'intesa vaga e debole rispetto a quanto annunciato. Nondimeno la firma spazza via, almeno temporaneamente, l'incertezza che finora ha tenuto alla finestra i mercati.

I dazi restano

I dazi non saranno aumentati, tuttavia al momento restano, ha spiegato Trump, perché servono come leva per le trattative della Fase 2 dell'accordo, che partiranno a breve. "Saranno rimossi se la Fase 2 sarà completata", dice, senza intravvedere la necessità di una Fase 3 delle trattative.





(1) Servizio del TG sulla firma dell'accordo commerciale USA-Cina Nel servizio RSI, le immagini della firma e il commento dei corrispondenti da Washington e Pechino

Soddisfatto dell'intesa anche Xi. In una lettera letta da Liu, il presidente cinese sottolinea l'importanza dell'accordo commerciale non solo per Stati Uniti e Cina ma per il mondo intero, osservando come l'intesa mostri che Washington e Pechino sono in grado di agire nel reciproco rispetto.



tvsvizzera.it/ATS/ri con RSI (TG del 15.01.2020)

