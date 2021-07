A Cuba arrivano le prime concessioni

Contenuto esterno

Via i dazi sulle importazioni di cibo e di medicinali e busta paga più pesante per i dipendenti statali. A Cuba, dopo le proteste senza precedenti dei giorni scorsi, arrivano le prime concessioni del governo per tentare di disinnescare l'ondata di malcontento che rischia di mettere in serio pericolo il regime castrista presieduto da Miguel Díaz-Canel. Intanto Biden afferma che "il comunismo è fallito e Cuba è uno stato fallito".



Questo contenuto è stato pubblicato il 17 luglio 2021 - 15:28

tvsvizzera.it/fra