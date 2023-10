Contenuto esterno

Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken durante la conferenza stampa congiunta a Gerusalemme con il premier israeliano Benyamin Netanyahu è stato chiaro: "non agite contro Israele".

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 ottobre 2023 - 21:03

tvsvizzera.it/fra conm Keystone-ATS

"Il terrore di Hamas dev'essere sconfitto. Questo faranno gli Stati Uniti insieme con Israele. Lo faremo per garantire un futuro più pacifico e prospero per il Medio Oriente", ha aggiunto Blinken, precisando che "voi siete già abbastanza forti per difendervi da soli ma fino a quando gli Usa esisteranno, non dovrete farlo da soli".

"Hamas deve essere schiacciato come l'Isis", ha dichiarato dal canto suo il premier israeliano Benyamin Netanyahu nella corso della conferenza stampa.

Intanto un dirigente di Hamas, Ali Baraka, ha rivelato a Russia Today che è da due anni che si stava preparando l'attacco a Israele con modalità top secret e con la data di inizio dell'operazione a conoscenza di pochissimi tra i vertici del gruppo islamico.

Nel frattempo l'esercito israeliano ha annunciato di aver bombardato da sabato l'enclave palestinese di Gaza, controllata dal movimento islamista Hamas, con 6'000 bombe, per un totale di 4'000 tonnellate di esplosivo.