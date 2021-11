È uscito il nuovo album degli ABBA

Sono trascorsi 40 anni dall'ultimo album degli ABBA. Keystone / Paul Zinken

La leggendaria band svedese degli Abba, con all'attivo 400 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e successi senza tempo, ha pubblicato il nuovo album 'Voyage'.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 novembre 2021 - 13:23

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Ci sono voluti 40 anni per farli tornare. Una "pausa" iniziata nel 1982 che ora sta per concludersi con l'uscita di un nuovo disco d'inediti. Un viaggio vero e proprio nella loro storia, con atmosfere vintage anni Settanta e una spolverata di modernità. Con il marchio indelebile e inconfondibile degli Abba.

Voyage è il primo album in studio degli Abba da 'The Visitors', uscito il 30 novembre 1981 (e arriva anche circa 50 anni dopo l'album di debutto della band, 'Ring Ring', del 1973).

Il 27 maggio prende poi il via Abba Voyage, il tecnologico concerto che vedrà le versioni digitali degli artisti cantare le loro hit con una band reale di 10 elementi in un'arena costruita appositamente, la ABBA Arena, presso il Queen Elizabeth Olympic Park a Londra (nei primi tre giorni sono stati venduti oltre 250mila biglietti). "Saremo in grado di sederci tra il pubblico e guardare le nostre controparti digitali eseguire le nostre canzoni. Strano e meraviglioso allo stesso tempo!".

Contenuto esterno





Altri sviluppi Altri sviluppi "La dama e l'unicorno" in trasferta Questo contenuto è stato pubblicato il 02 nov 2021 Il capolavoro medievale sarà esposto a Tolosa fino a gennaio del 2022.