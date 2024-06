È morta Françoise Hardy

Altri sviluppi Zuffa tra un eletto e la polizia a Palazzo federale Questo contenuto è stato pubblicato al Il consigliere nazionale e presidente del gruppo parlamentare dell'Unione democratica di centro, Thomas Aeschi, si è azzuffato mercoledì mattina con agenti di polizia armati, di guardia a Palazzo federale. Di più Zuffa tra un eletto e la polizia a Palazzo federale

Altri sviluppi Hunter Biden condannato per possesso illegale di un’arma da fuoco Questo contenuto è stato pubblicato al Un tribunale del Delaware ha condannato il figlio del presidente statunitense per aver violato le leggi che vietano alle persone con una dipendenza da droghe illegale di possedere armi da fuoco. La pena massima è di 25 anni di prigione, ma essendo incensurato è probabile che non finirà dietro alle sbarre. Di più Hunter Biden condannato per possesso illegale di un’arma da fuoco

Altri sviluppi Macron lancia un appello alle forze moderate per fare fronte comune Questo contenuto è stato pubblicato al In vista delle elezioni anticipate convocate per il 30 giugno, il presidente francese ha invitato le forze repubblicane a lavorare assieme per contrastare l'avanzata dell'estrema destra, uscita vittoriosa dalle europee. Di più Macron lancia un appello alle forze moderate per fare fronte comune

Altri sviluppi I lavoratori svizzeri più insoddisfatti, ma pochi cercano un nuovo impiego Questo contenuto è stato pubblicato al L'insoddisfazione aumenta tra i e le dipendenti nella Confederazione. Spesso manca anche un legame emotivo con il datore di lavoro, ma solo in pochi vogliono cambiare impiego. Di più I lavoratori svizzeri più insoddisfatti, ma pochi cercano un nuovo impiego

Altri sviluppi Il Parlamento svizzero critica la sentenza della CEDU sul clima Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo il Consiglio degli Stati, anche il Nazionale ha approvato mercoledì una dichiarazione non vincolante che invita il Governo a non dar seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo contro la Svizzera per violazione dei diritti umani in ambito ambientale. Di più Il Parlamento svizzero critica la sentenza della CEDU sul clima

Altri sviluppi Due terzi della popolazione svizzera favorevole a una cassa malati unica Questo contenuto è stato pubblicato al Il sistema di assicurazione malattia elvetico sembra convincere sempre meno gli svizzeri e le svizzere, stando a quanto emerge da un sondaggio. Di più Due terzi della popolazione svizzera favorevole a una cassa malati unica

Altri sviluppi A Berlino il terzo vertice per la ricostruzione dell’Ucraina Questo contenuto è stato pubblicato al Oltre duemila persone si sono riunite nella capitale tedesca per dibattere sulla strategia migliore per consentire la rinascita del paese distrutto dal conflitto in corso. Di più A Berlino il terzo vertice per la ricostruzione dell’Ucraina

Altri sviluppi Prospettive occupazionali molto buone in Svizzera, secondo Manpower Questo contenuto è stato pubblicato al Le previsioni d'impiego rimangono positive in Svizzera, specie in confronto con il resto dell'Europa. Lo studio di Manpower rileva però marcate differenze a livello regionale e settoriale. Di più Prospettive occupazionali molto buone in Svizzera, secondo Manpower

Altri sviluppi Abusi, nessun’indagine nella Chiesa evangelica Questo contenuto è stato pubblicato al L'assemblea religiosa boccia la proposta di accertamenti su possibili reati di natura sessuale all'interno della Chiesa riformata svizzera. Di più Abusi, nessun’indagine nella Chiesa evangelica