Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

In questa immagine d'archivio, due zampognari in piazza San Pietro a Roma durante l'Angelus del 13 dicembre scorso. Keystone / Fabio Frustaci

Primo anno senza novene natalizie a causa della pandemia. Una tradizione che non si fermò neppure durante la guerra.

"La tradizione meridionale degli zampognari che, prima di Natale, vanno nelle case delle persone a portare la novena è antichissima: possiamo datarla almeno all’inizio del XVIII secolo".

Giuseppe Mauro, musicista e storico delle tradizioni musicali campane, coglie ogni occasione utile, in questo anno di emergenza sanitaria, per scendere in strada e suonare con il suo compagno di lavoro una musica che per molti napoletani è il sinonimo stesso del Natale.

"Anche durante la Seconda guerra mondiale – spiega – si trovò il modo, almeno una volta, di rendere omaggio alla Natività facendo entrare gli zampognari in casa. Quest’anno è diverso e, per un discorso di sicurezza, non si può".

Così, le strade del centro storico di Napoli in questo Natale rimangono vuote: non ci sono gli zampognari che suonano la novena – il canto che, nella tradizione evangelica annuncia la nascita del Bambin Gesù – e non ci sono i turisti che da anni accorrono per la tradizionale fiera dei presepi di San Gregorio ArmenoLink esterno.

Quest'anno però, per conservare la tradizione, la novena gli zampognari l’hanno portata nei parchi e nelle piazze della città. "Ne sentivo quasi il bisogno – spiega una giovane mamma che si ferma ad ascoltare i musicisti insieme alla sua piccola – perché mi riporta ai momenti della mia infanzia. Per me il Natale è questo".

Il servizio da Napoli:





tvsvizzera.it/fra con RSI





Desiderate ricevere ogni settimana una selezione di nostri articoli? Abbonatevi alla newsletter gratuita.