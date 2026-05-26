Svizzero sull’Ape in autostrada: fermato mentre tornava dal Sud Italia

In Svizzera e in Germania (come il modello nella foto) le Api della Piaggio possono contare su un nutrito gruppo di fan e i modelli in buone condizioni si negoziano per diverse migliaia di franchi o euro. Keystone-ATS

Un turista svizzero è stato fermato dalla polizia sull’autostrada tra Spezia e Genova mentre viaggiava a bordo di una moto Ape tra auto e mezzi pesanti.

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Ansa

Dal sud Italia alla Svizzera a bordo della moto Ape. Prendendo, però, la strada sbagliata.

È successo a un turista svizzero che lunedì è stato fermato dagli

agenti della polizia stradale di Spezia e Genova in autostrada,

all’altezza di Carrodano.

Due pattuglie lo hanno raggiunto, mentre viaggiava tra auto e

mezzi pesanti, e scortato fino alla prima uscita utile. Qui lo hanno multato dopo avergli spiegato il pericolo corso.

Lo svizzero ha spiegato di essere andato nella sua casa di vacanza

al Sud e di essere sulla via del ritorno. Secondo il suo racconto, avrebbe sbagliato strada a causa delle indicazioni del navigatore. Al turista è stata contestata la violazione del codice della strada che vieta la circolazione in autostrada dei veicoli non in grado di sviluppare e mantenere velocità adeguate alla sicurezza della circolazione.

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