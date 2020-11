Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Italo Rondinella

Mohammad Hossaini, afghano di origine ma nato in Iran, ha deciso di partire per l'Inghilterra a 16 anni. Il suo viaggio lo ha portato però a Venezia dove oggi gestisce un ristorante ed è un uomo felice. Storia di un'integrazione riuscita.

Mohammad ha trentadue anni e gestisce un ristorante a Venezia. È partito da Teheran quando ne aveva solo sedici. Le discriminazioni subite in Iran, suo paese di nascita, dove i rifugiati afghani non godono dei diritti di cittadinanza, e un impulso, coltivato sin da piccolo, a conoscere il mondo gli hanno dato il coraggio di affrontare un percorso, pieno di insidie e pericoli.

Pagò, con l’aiuto di un fratello maggiore, dei trafficanti di uomini che lo scortarono lungo la via del contrabbando che attraversa le montagne del Kurdistan iraniano, fino a Van in Turchia. Quarantacinque giorni, tutti a piedi e di notte per non farsi scoprire dalla gendarmeria di frontiera. Da Van arrivò ad Istanbul, da dove fuggì dal giogo dei trafficanti che, una volta giunti a destinazione, trasformano i fuggiaschi in giovani schiavi. Dopo Istanbul ecco dunque il mare. L’Egeo, che tante donne e uomini ha inghiottito in questi anni. Dalla costa turca alle isole greche, a bordo di un gommone mezzo rotto insieme ad altri 4 compagni. Da Lesbo ad Atene e da Atene a Patrasso dove, nascosto sotto il semiasse di un TIR, ha raggiunto la Puglia.

Venezia è arrivata per caso, come alternativa all’idea originaria di approdare in Inghilterra. Mohammad dice di sentirsi veneziano e, in effetti, tra Santa Margherita, dove lavora, e San Giacomo dell’Orio, dove vive, lo conoscono tutti. Lui e i suoi soci, Ali Rezai e Yousef Maroukhel, gestiscono oggi il miglior ristorante “etnico” della città. Il loro menù racconta la storia di quel viaggio e la loro allegria è testimonianza di tutto ciò che da quel viaggio hanno imparato. Sono uomini felici.

Ecco la sua storia:

tvsvizzera.it/fra con RSI





