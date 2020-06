Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Sostenitori del movimento riuniti davanti allo stabile giovedì scorso, dopo che il gip ne ha disposto il sequestro. Keystone / Giuseppe Lami

In Italia, torna al centro delle più infuocate polemiche un palazzo di sei piani nel centro della capitale, occupato dal 2003 da CasaPound. I vertici del movimento politico di matrice neofascista sono indagati dalla Procura di Roma non solo per occupazione abusiva dell'immobile -del quale si attende ora lo sgombero- ma anche per associazione a delinquere finalizzata all'istigazione all'odio razziale.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto giovedì il sequestro preventivo della sede di CasaPound. Il palazzo in via Napoleone III è considerato dagli inquirenti il "quartier generale", la base logistica di un'associazione a delinquere. Completate le procedure per la notifica del provvedimento, la struttura è "sgomberabile" da questa settimana: l'ultima parola spetta al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.

Sull'occupazione dell'edificio, la Corte dei conti ha calcolato un danno erariale di oltre 4,5 milioni di euro e già proceduto alla citazione a giudizio per otto dirigenti statali del Demanio e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (proprietario dello stabile) per non aver messo in campo, in 15 anni, né misure per riscuotere il canone, né per ritornare in possesso dell'immobile.



Mentre la sindaca della capitale Virginia Raggi parla di "una grande vittoria per tutti i romani e per Roma", il vicepresidente di CasaPound Simone Di Stefano -uno dei 16 indagati- antepone l'emergenza abitativa.

"Non c'è destra e sinistra nell'occupazione. Noi pensiamo che non vada sgombrata nessuna, finché lo Stato non mette in campo le sue risorse per la casa", dichiara Di Stefano. "Sgombrare questi palazzi vuol dire che poi semplicemente queste persone occuperanno un altro posto."

Nel 2007, l'allora giunta capitolina -sindaco Gianni Alemanno- inserì il palazzo nella lista delle strutture con persone che necessitano di aiuto, ma l'auspicato acquisto dal Demanio per oltre 10 milioni non si concretizzò anche per la reazione delle forze politiche d'opposizione.

Oltre alla ventina di famiglie che vivono qui -una sessantina di persone in tutto- lo stabile "ospita" i vertici del movimento, chiamato a rispondere di istigazione all'odio razziale. Accusa respinta da Di Stefano, che parla di "contrasto all'immigrazione" e bolla l'intera operazione come manovra elettorale di Virginia Raggi.