Roberto Balzaretti sarà l’ambasciatore svizzero a Roma

Questo contenuto è stato pubblicato al Gli esemplari della prestigiosa razza equina elvetica saranno impiegati dalle forze armate di Roma per le parate.

Di più A 80 anni dallo sbarco in Normandia

Questo contenuto è stato pubblicato al Sono passati 80 anni dallo sbarco in Normandia, decisivo per la sconfitta della Germania di Hitler.

Di più La Spagna vuole denunciare Israele per genocidio

Questo contenuto è stato pubblicato al La Spagna vuole denunciare Israele per genocidio, come ha già fatto il Sudafrica.

Questo contenuto è stato pubblicato al La Banca centrale europea ha abbassato per la prima volta dopo 5 anni il tasso di riferimento dell'Eurozona da 4,5% a 4,25%.

Di più Strage in una scuola dell’ONU a Gaza

Questo contenuto è stato pubblicato al L’esercito israeliano ha rivendicato l'attacco aereo contro una scuola dell’UNWRA, l’agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi, nella Striscia di Gaza, nel quale almeno 37 persone sono morte e decine sono rimaste ferite.

Altri sviluppi

“Non ci sarà la Russia al Bürgenstock, ma è una sua decisione”

Questo contenuto è stato pubblicato al La presidente svizzera Viola Amherd ha spiegato che la Russia non è stata invitata alla Conferenza sulla pace in Ucraina perché Mosca aveva già detto che non avrebbe partecipato.

Di più “Non ci sarà la Russia al Bürgenstock, ma è una sua decisione”