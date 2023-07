Una tappa obbligata nei Quartieri Spagnoli per i fan del Napoli e di Diego Armando Maradona. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

I quartieri spagnoli vivono una rinascita grazie al mito di Maradona.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 luglio 2023

Italo Rondinella, RSI News

A Napoli si vendono anche i miracoli. Il 25 novembre 2022 è passato a miglior vita il personaggio che più d’ogni altro rappresenta nel mondo la Napoli contemporanea, il calciatore argentino Diego Armando Maradona, per molti il migliore di tutti i tempi. Colui che tra l’84 e il ‘91 ha incantato la città, regalandole i suoi primi e unici (prima d’ora) titoli nazionali.

Un vecchio murale che lo raffigura, in Via Emanuele De Deo ai quartieri spagnoli, è diventato meta di un pellegrinaggio internazionale e in questo incredibile anno solare, la mano de Dios (credeteci o meno) ha benedetto dal cielo la vittoria della sua Argentina nel mondiale qatarino, quella del suo Boca Juniors nella massima divisione argentina e il terso scudetto del Napoli. È forse questo l’ultimo miracolo di Maradona? Forse per chi ha fede. Per i laici il miracolo sta nel processo di trasformazione dei quartieri spagnoli. Una gentrificazione autogestita che sta sfruttando in chiave turistica l'interesse diffuso per il calcio, il suo dio (Maradona) e i suoi nuovi discepoli (i giovani calciatori protagonisti delle ultime stagioni sportive).

