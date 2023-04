Quanto in Italia manca la manodopera straniera

Manca in Italia soprattutto la manodopera nell'agricoltura. Keystone / Antonio Calanni

In Italia c’è una cronica mancanza di manodopera in settori come l’agricoltura e la ristorazione. Una vera e propria emergenza per gli imprenditori.

Questo contenuto è stato pubblicato il 01 aprile 2023 minuti

tvsvizzera.it/fra

Nonostante questo, però, gli ingressi previsti per i lavoratori extracomunitari sono molto al di sotto delle necessità. Per Roma l’immigrazione rimane un fenomeno difficile da gestire anche dal punto di vista economico.

Lavori spesso stagionali, con picchi nella richiesta di manodopera. Per questi lavori non è possibile trovare lavoratori italiani né tra i giovani, né tra gli adulti. L’unica alternativa sono i lavoratori stranieri. Ma nemmeno questo basta, perché le leggi in Italia sono molto rigide.

Ogni anno il Governo stabilisce una numero massimo di ingressi per lavoratori extracomunitari. Quest’anno la quota è stata fissata a 82'700….13'000 in più dello scorso anno. Ma non sono bastati. Nel giro di un’ora le domande arrivate sul sito del ministero dell’Interno sono state 238'000. 3 volte tanto. Mancano due terzi dei lavoratori richiesti. Vediamo

Contenuto esterno





Altri sviluppi Altri sviluppi Turchia e le responsabilità del terremoto Questo contenuto è stato pubblicato il 01 apr 2023 Sono quasi passati due mesi dal terremoto del 6 febbraio che ha colpito il sud della Turchia e il nord della Siria provocando oltre 57'000 vittime.