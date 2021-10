Precipita un aereo vicino a Milano

Dopo lo schianto, il velivolo, alcune auto e la palazzina sono andati in fiamme. Keystone / Daniel Dal Zennaro

Un aereo privato è precipitato domenica pomeriggio sopra un edificio in via Marignano, a San Donato Milanese (Milano). Inizialmente i soccorritori avevano parlato di 6 persone a bordo, tutte decedute. Ma secondo un nuovo bilancio i morti sono 8, compreso il pilota.

L'aereo, un Pilatus PC-12, è decollato poco dopo le 13.00 dall'aeroporto di Linate con destinazione Olbia, ma è precipitato pochi minuti dopo il decollo. Secondo alcuni testimoni, aveva il motore in fiamme e sarebbe caduto in picchiata, senza ulteriori manovre.

Dopo lo schianto, il velivolo, alcune auto e la palazzina sono andati in fiamme. L'edificio era vuoto e in ristrutturazione. Gli abitanti della zona hanno sentito un sibilo fortissimo e poi un'esplosione, causata dall'impatto. Le fiamme hanno avvolto subito la palazzina di due piani, a pochi passi dalla sede dell'ENI di San Donato e dal capolinea della metropolitana gialla di Milano.

"L'aereo aveva un motore in fiamme ed è venuto giù in picchiata, non si sono viste manovre, ma è proprio precipitato", hanno detto alcuni testimoni che hanno visto il Piper precipitare.

Il PC-12 è un aereo del costruttore nidvaldese Pilatus Aircraft. Si tratta di un monomotore che può ospitare fino a nove passeggeri.

