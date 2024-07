Per l’UE la compagnia Ita può essere ceduta a Lufthansa

La giovane compagnia è sorta nel 2021 dalle ceneri di Alitalia. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

La Commissione europea ha approvato le nozze tra Ita e Lufthansa.

2 minuti

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Il via libera all’operazione, come preannunciato, prevede condizioni a tutela della concorrenza nello scalo di Milano-Linate, sulle rotte di corto raggio tra l’Italia e l’Europa centrale, e sui lunghi collegamenti tra Fiumicino e il Nord America con l’apertura alle compagnie rivali.

Il colosso dei cieli tedesco acquisirà dall’azionista Mef una quota del 41% della compagnia italiana attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, per poi salire in una seconda fase – entro il 2033 – al 100% della Newco sorta dalle ceneri di Alitalia per un investimento totale di 829 milioni.

“Abbiamo valutato con molta attenzione” l’operazione Ita-Lufthansa, “era necessario evitare che i passeggeri finissero per pagare di più o ritrovarsi con servizi di trasporto aereo minori e di qualità inferiore su determinate rotte in entrata e in uscita dall’Italia”, ha affermato la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. “Il pacchetto di rimedi proposto da Lufthansa e dal Mef risponde pienamente alle nostre preoccupazioni in materia di concorrenza garantendo che rimanga un livello sufficiente di pressione concorrenziale su tutte le rotte pertinenti”.

Ita, attualmente detenuta al 100% dallo Stato italiano, è nata nel 2021, sorta dalle ceneri della fallita Alitalia, costata alle case statali tra i 10 e i 14 miliardi di euro di aiuti pubblici.

L’operazione di acquisto da partre di Lufthansa è seguita con attenzione anche in Svizzera poiché la vecchia Swissair (oggi Swiss) fa parte del gruppo Lufthansa già da diversi anni.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative