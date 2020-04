Ma se per alcuni gli affari vanno bene, così non è per altri. I pastifici artigianali, ad esempio, hanno subito un duro colpo.

Pandemia e filiera alimentare, tra chi fa affari e chi fatica 28 aprile 2020 - 21:14 L'epidemia di coronavirus ha messo in difficoltà i produttori di alcuni generi alimentari mentre ha favorito la vendita di altri. Il caso di pasta e limoni nel servizio della Radiotelevisione svizzera. In in questo periodo di pandemia i limoni è sono talmente richiesti che la produzione fatica a soddisfare la domanda e il loro prezzo è raddoppiato dall'inizio della pandemia. Ciò è dovuto anche al fatto che questi agrumi vengono utilizzati come disinfettante naturale. Dopo alcune difficoltà iniziali, lo stabilimento di Costieragrumi, in Campania, sta ora lavorando a pieno regime. Ma se per alcuni gli affari vanno bene, così non è per altri. I pastifici artigianali, ad esempio, hanno subito un duro colpo. "La produzione è ripresa, ma a rilento", dice il responsabile della Fabbrica della pasta di Gragnano. "Molti clienti, anche esteri hanno annullato gli ordini e anche, i pagamenti e ci siamo ritrovati con il deposito pieno ", spiega.