Le motivazioni dell'uscita dell'Italia dalla Via della seta

I vantaggi economici sono stati molto più importanti per Pechino che per Roma. Keystone / Wu Hao

L'Italia ha deciso negli scorsi giorni di uscire dalla Via della seta, accordo che favorisce gli scambi commerciali con Pechino e le motivazioni sono più politiche che economiche.

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 dicembre 2023 - 21:35

tvsvizzera.it/mrj

L'Italia negli scorsi giorni è uscita ufficialmente dalla Via della Seta con una nota consegnata a Pechino. La mossa è stata preceduta da una missione in Cina del segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia in estate e a seguire dalla visita del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani: incontri in cui è stata confermata l'intenzione di coltivare il partenariato strategico tra i due Paesi e in cui sono stati avviati fra gli altri i passi preparatori per la visita del capo dello Stato italiano Sergio Mattarella l'anno prossimo in Cina.

La cosiddetta Belt ad Road Initiative, lanciata da Xi Jinping nel 2013, è uno dei cardini del piano del Paese asiatico per rafforzare la propria economia attraverso una rete di infrastrutture fra tre continenti che favorisca gli scambi. Il memorandum con l'Italia - unico Paese del G7 ad aderire - era stato firmato dal primo governo Conte nel 2019. L'Esecutivo guidato da Giorgia Meloni doveva decidere se rinnovarlo o meno entro la fine del 2023. Le motivazioni, come quelle che lo erano state per l'entrata, non sono economiche, ma politiche.

+ Via della Seta, firmato il memorandum tra Italia e Cina

Il Governo di Conte, all'epoca, strizzava l'occhio a Russia e Cina, mentre quello attuale di Meloni riporta l'Italia saldamente nel fronte NATO e occidentale. Secondo il professore di politica internazionale dell'Asia orientale presso l'Università di Bologna Matteo Dian, "il Governo Meloni, in un certo senso, si riadatta a un trend più globale di polarizzazione del sistema che è stata anche favorita dall'invasione russa dell'Ucraina. Un mondo molto più competitivo in cui è difficile porsi in una posizione intermedia".

Contenuto esterno

I dati economici dopo il 2019 non sono stati confortanti per Roma: dalla firma del memorandum le esportazioni verso la Cina sono aumentate di poco (da 14,5 a 18,5 miliardi di euro), mentre quelle cinesi verso l’Italia sono passate da 33,5 a 50,9 miliardi di euro.

La via della seta, insomma, ha detto la premier Meloni, non ha dato i risultati attesi, "ma dobbiamo comunque mantenere e migliorare i rapporti di cooperazione".