Karin Keller-Sutter in Vaticano: “Cerimonia intensa e commovente”

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter riconoscibile nell'angolo in alto a destra. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha definito la cerimonia funebre per papa Francesco, tenutasi oggi in Vaticano, "intensa e commovente".

3 minuti

Keystone-ATS

“Sono rimasta impressionata da quanti fedeli c’erano per le strade e in piazza San Pietro: la Svizzera commemora con tutto il mondo una vita al servizio degli altri”, ha detto la presidente della Confederazione Keller-Sutter in una conferenza stampa dopo i funerali del Papa.

“Ho avuto la fortuna di incontrare Francesco già nel 2019 in qualità di consigliera federale. Sono venuta a Roma per la canonizzazione di Marguerite Bays e ho avuto un incontro che mi è rimasto impresso. Mi ha colpito particolarmente il calore del Papa”, ha detto la presidente della Confederazione nell’Ambasciata svizzera presso la Santa Sede a Roma.

Francesco si era recato a Ginevra nel 2018 per celebrare il 70esimo anniversario del Consiglio ecumenico delle Chiese: “Questa visita storica, a cui hanno partecipato decine di migliaia di persone, ha lasciato un ricordo indelebile”, ha rammentato la presidente della Confederazione.

Keller-Sutter si recherà nuovamente in Vaticano in autunno

Keller-Sutter avrebbe dovuto recarsi in Vaticano la prossima settimana per la cerimonia di giuramento delle reclute della Guardia Svizzera, che tradizionalmente si svolge il 6 maggio in memoria delle 147 guardie cadute durante il Sacco di Roma, il 6 maggio 1527. La cerimonia è invece stata spostata in autunno: la sangallese sarà comunque presente.

“Oggi le nostre Guardie Svizzere erano in prima fila alle esequie e chi conosce alcune di loro sa quanto sia importante per loro questo addio. Ho potuto scambiare qualche parola con il comandante”, ha detto Keller-Sutter.

In realtà era previsto che Francesco ricevesse la delegazione guidata da Keller-Sutter per il giuramento delle nuove Guardie Svizzere: “Avevo previsto di regalare al Papa una maglia della Nazionale femminile con le firme di tutte le giocatrici in vista dei prossimi Campionati europei di calcio. Purtroppo questo non avverrà”.

Keller-Sutter ha parlato con Trump

A margine della cerimonia, la presidente della Confederazione ha parlato brevemente con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, con il presidente francese Emmanuel Macron e con il presidente argentino Javier Milei. “Con il presidente Trump ho parlato di recente al telefono e la conversazione è stata molto amichevole”, ha spiegato Keller-Sutter.

Alla domanda riguardo a quali qualità dovrebbe avere il nuovo Papa, la presidente della Confederazione ha risposto: “Sarei felice se venisse portata avanti la linea di Francesco. Ha introdotto una modestia nel suo pontificato, è stato umile, si è sforzato di vivere in modo diverso e quindi essere un modello. Sarebbe sicuramente bello se rimanesse così”.

